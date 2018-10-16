Бойовики сьогодні п’ять разів обстріляли українських військових на Донбасі

"З початку цієї доби станом на 11.00 зафіксовано 5 ворожих обстрілів… Втрат серед захисників України з початку поточної доби немає", - запевнив Гуцуляк.



Він розповів, що бойовики обстрілювали українських військових біля Новозванівки, Павлопілля та Пісків з гранатометів різних типів та іншого піхотного озброєння.



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"Розриви декількох ворожих мін калібру 120 мм зафіксували зранку захисники Водяного", - зауважив він.



Також сьогодні, розповів Гуцуляк, після 09:00 ранку зафіксовано чергове порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ поблизу Станиці Луганської.



"Ворог вів прицільний обстріл зі стрілецької зброї з боку окупованого села Миколаївка. Таким чином окупанти вчергове зривають домовленості щодо розведення сил та засобів сторін у цьому районі", - підкреслив він.



У той же час, речник Міноборони запевнив, що обстановка на лінії фронту є контрольованою нашими військовими.



Як повідомляв УНН, минулої доби, 15 жовтня, бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.