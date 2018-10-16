Бойовики сьогодні п’ять разів обстріляли українських військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі п’ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Втрат серед наших бійців немає. Про це розповів сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"З початку цієї доби станом на 11.00 зафіксовано 5 ворожих обстрілів… Втрат серед захисників України з початку поточної доби немає", - запевнив Гуцуляк.
Він розповів, що бойовики обстрілювали українських військових біля Новозванівки, Павлопілля та Пісків з гранатометів різних типів та іншого піхотного озброєння.
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"Розриви декількох ворожих мін калібру 120 мм зафіксували зранку захисники Водяного", - зауважив він.
Також сьогодні, розповів Гуцуляк, після 09:00 ранку зафіксовано чергове порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ поблизу Станиці Луганської.
"Ворог вів прицільний обстріл зі стрілецької зброї з боку окупованого села Миколаївка. Таким чином окупанти вчергове зривають домовленості щодо розведення сил та засобів сторін у цьому районі", - підкреслив він.
У той же час, речник Міноборони запевнив, що обстановка на лінії фронту є контрольованою нашими військовими.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 15 жовтня, бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.