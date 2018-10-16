Боевики сегодня пять раз обстреляли украинских военных на Донбассе

"С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксировано 5 вражеских обстрелов ... Потерь среди защитников Украины с начала текущих суток нет", - заверил Гуцуляк.



Он рассказал, что боевики обстреливали украинских военных у Новозвановки, Павлополья и Песков из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения.



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"Разрывы нескольких вражеских мин калибра 120 мм зафиксировали утром защитники Водяного", - отметил он.



Также сегодня, рассказал Гуцуляк, после 9:00 утра зафиксировано очередное нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск вблизи Станицы Луганской.



"Враг вел прицельный обстрел из стрелкового оружия со стороны оккупированного села Николаевка. Таким образом оккупанты в очередной раз срывают договоренности по разведению сил и средств сторон в этом районе", - подчеркнул он.



В то же время, представитель Минобороны заверил, что обстановка на линии фронта является контролируемой нашими военными.



Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 15 октября, боевики 37 раз открывали огонь по позициям наших войск.