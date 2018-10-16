Боевики сегодня пять раз обстреляли украинских военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования с полуночи пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом рассказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 11.00 зафиксировано 5 вражеских обстрелов ... Потерь среди защитников Украины с начала текущих суток нет", - заверил Гуцуляк.
Он рассказал, что боевики обстреливали украинских военных у Новозвановки, Павлополья и Песков из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения.
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"Разрывы нескольких вражеских мин калибра 120 мм зафиксировали утром защитники Водяного", - отметил он.
Также сегодня, рассказал Гуцуляк, после 9:00 утра зафиксировано очередное нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск вблизи Станицы Луганской.
"Враг вел прицельный обстрел из стрелкового оружия со стороны оккупированного села Николаевка. Таким образом оккупанты в очередной раз срывают договоренности по разведению сил и средств сторон в этом районе", - подчеркнул он.
В то же время, представитель Минобороны заверил, что обстановка на линии фронта является контролируемой нашими военными.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 15 октября, боевики 37 раз открывали огонь по позициям наших войск.