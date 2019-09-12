Бойовики проводять навчання з бойовою стрільбою на окупованому Донбасі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Офіцери з загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил РФ контролюють двосторонні батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою, які тривають на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Командування ЗС РФ підвищило вимоги до якості проведення заходів оперативної та бойової підготовки у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, офіцерами штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ (місце дислокації якого — м. Новочеркаськ, Ростовської області, РФ) контролюється відпрацювання кожного етапу триваючих на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях двосторонніх батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою", - повідомив Гуцуляк.
З його слів, особлива увага приділяється відпрацюванню питань взаємодії з’єднань і частин під час переміщення пунктів управління і розгортання військ на нових рубежах.
"Зазначені навчання проводяться на фоні загального замислу застосування російських окупаційних військ, який передбачає перехід з’єднань і частин до активних наступальних дій із зайняттям нових рубежів в інтересах забезпечення проведення наступальної операції ЗС РФ", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, за інформацією розвідки, бойовики на Донбасі посилили маскування засобів вогневого ураження.