Боевики проводят учения с боевой стрельбой на оккупированном Донбассе — разведка

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Офицеры из общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ контролируют двусторонние батальонные тактические учения по боевой стрельбе, которые продолжаются на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Командование ВС РФ повысило требования к качеству проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов ВС РФ. В частности, офицерами штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ (место дислокации которого - г. Новочеркасск, Ростовской области, РФ) контролируется отработка каждого этапа продолжающихся на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях двусторонних батальонных тактических учений с боевой стрельбой", - сообщил Гуцуляк.

По его словам, особое внимание уделяется отработке вопросов взаимодействия соединений и частей при перемещении пунктов управления и развертывания войск на новых рубежах.

"Указанные учения проводятся на фоне общего замысла применения российских оккупационных войск, который предусматривает переход соединений и частей к активным наступательным действиям с занятием новых рубежей в интересах обеспечения проведения наступательной операции ВС РФ", - сказал Гуцуляк.

Напомним, по информации разведки, боевики на Донбассе усилили маскировку средств огневого поражения.

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