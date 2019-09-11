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Бойовики на Донбасі посилили маскування засобів вогневого ураження – розвідка

Бойовики на Донбасі посилили маскування засобів вогневого ураження – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. З початку вересня цього року бойовики на Донбасі посилили контроль дотримання порядку маскування засобів вогневого ураження з’єднань і частин армійських корпусів розміщених в укриттях поблизу лінії зіткнення на заборонених відстанях. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Збільшилась інтенсивність тренувань передових підрозділів противника, у ході яких відпрацьовуються питання вогневого ураження наших військ, у тому числі із застосуванням заборонених артилерійських систем. При цьому, контроль за дотриманням заходів маскування здійснюється із використанням безпілотних літальних апаратів. Виявленні порушення та недоліки з маскування усуваються негайно”, — сказав Гуцуляк.

Нагадаємо, 10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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