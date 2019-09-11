Боевики в Донбассе усилили маскировки средств огневого поражения - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. С начала сентября этого года боевики на Донбассе усилили контроль соблюдения порядка маскировки средств огневого поражения соединений и частей армейских корпусов размещенных в укрытиях вблизи линии соприкосновения на запрещенных расстояниях. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“Увеличилось интенсивность тренировок передовых подразделений противника, в ходе которых отрабатываются вопросы огневого поражения наших войск, в том числе с применением запрещенных артиллерийских систем. При этом, контроль за соблюдением мер маскировки осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов. Выявленные нарушения и недостатки по маскировке устраняются немедленно”, — сказал Гуцуляк.
Напомним, 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.