Бойовики продовжують підготовку до командно-штабного навчання - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Бойовики на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває підготовка до командно-штабного навчання на місцевості з угрупованням військ із залученням сил територіальної оборони. Навчання проводитиметься 10–14 листопада цього року під виглядом “планових комплексних тренувань органів цивільної оборони”, — сказав Шаравара.
За його словами, поряд з органами управлінь та військами до КШН залучатимуться інші “силові структури”, а також так звані “органи державного управління і місцевого самоврядування” окупаційних адміністрацій.
“В рамках підготовки до КШН окремі підрозділи російських окупаційних військ переміщені на полігони. Противник завершує розгортання запасних командних пунктів 1 і 2 АК, обладнання польових таборів. Крім того, триває підготовка до прийому військовослужбовців запасу. Контроль заходів здійснюють комісії штабів 1, 2 АК і 8 армії Південного військового округу ЗС РФ”, — розповів Шаравара.
Нагадаємо, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли.