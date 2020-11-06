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Боевики продолжают подготовку к командно-штабным учениям - разведка

Боевики продолжают подготовку к командно-штабным учениям - разведка

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 • 11579 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Боевики в Донбассе продолжают подготовку к командно-штабным учениям на местности с группировкой войск с привлечением сил территориальной обороны. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск идет подготовка к командно-штабным учениям на местности с группировкой войск с привлечением сил территориальной обороны. Обучение будет проводиться 10-14 ноября этого года под видом “плановых комплексных тренировок органов гражданской обороны”, — сказал Шаравара.

По его словам, наряду с органами управлений и войсками к КШУ будут привлекаться другие “силовые структуры”, а также так называемые “органы государственного управления и местного самоуправления” оккупационных администраций.

“В рамках подготовки к КШУ отдельные подразделения российских оккупационных войск перемещены на полигоны. Противник завершает развертывание запасных командных пунктов 1 и 2 АК, оборудование полевых лагерей. Кроме того, идет подготовка к приему военнослужащих запаса. Контроль мероприятий осуществляют комиссии штабов 1, 2 АК и 8 армии Южного военного округа ВС РФ”, — рассказал Шаравара.

Напомним, с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрелов.

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