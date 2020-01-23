Бойовики продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. За даними розвідки, бойовики продовжують обстрілювати об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні війська продовжують використовувати об’єкти цивільної інфраструктури для здійснення провокаційних обстрілів підрозділів Об’єднаних сил", - зазначив він.
Зокрема зазначається, що заздалегідь обладнані тимчасові вогневі позиції артилерії та мінометів окупанти облаштовують на околицях населених пунктів у безпосередній близькості від цивільних об’єктів.
Водночас, для підвищення ефективності застосування артилерії та мінометів у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ, систематично проводяться навчальні збори з коригувальниками мінометних (артилерійських) розрахунків під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.
Нагадаємо, у зоні ООС з початку доби бойовики три рази обстріляли українські позиції. Внаслідок обстрілу одного військового було травмовано.