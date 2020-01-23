ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У зоні ООС з початку доби бойовики три рази обстріляли українські позиції. Внаслідок обстрілу одного військового було травмовано. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 23 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій наших героїв, в тому числі, вчергове нехтуючи Мінські угоди", - заявив Гуцуляк.
Одразу з опівночі окупанти розпочали обстріл зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Опитне.
Зранку, з 06:30 ворог порушив режим тиші мінометним обстрілом по захисниках Талаківки. Від населеного пункту Пікузи протягом 15 хвилин окупанти випустили 8 мін калібру 82 мм.
Після 08:50 від Старомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї по наших оборонцях Красногорівки.
Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Внаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав поранення. Стан його здоров’я, за наявною інформацією, задовільний.
Нагадаємо, 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.