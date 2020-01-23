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ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. У зоні ООС з початку доби бойовики три рази обстріляли українські позиції. Внаслідок обстрілу одного військового було травмовано. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції, є поранений

"Сьогодні, 23 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій наших героїв, в тому числі, вчергове нехтуючи Мінські угоди", - заявив Гуцуляк.

Одразу з опівночі окупанти розпочали обстріл зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Опитне.

Зранку, з 06:30 ворог порушив режим тиші мінометним обстрілом по захисниках Талаківки. Від населеного пункту Пікузи протягом 15 хвилин окупанти випустили 8 мін калібру 82 мм.

Після 08:50 від Старомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї по наших оборонцях Красногорівки.

Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Внаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав поранення. Стан його здоров’я, за наявною інформацією, задовільний.

Нагадаємо, 22 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

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