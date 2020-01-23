ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В зоне ООС с начала суток боевики три раза обстреляли украинские позиции. В результате обстрела один военный травмирован. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций наших героев, в том числе, в очередной раз пренебрегая Минскими соглашениями", - заявил Гуцуляк.
Сразу с полуночи оккупанты начали обстрел из стрелкового оружия в районе населенного пункта Опытное.
Утром, с 6:30 враг нарушил режим тишины минометным обстрелом по защитникам Талаковки. От населенного пункта Пикузы течение 15 минут оккупанты выпустили 8 мин калибра 82 мм.
После 8:50 от Старомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим защитникам Красногоровки.
С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. Вследствие прицельного обстрела со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил ранения. Состояние его здоровья, по имеющейся информации, удовлетворительное.
Напомним, 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.