Боевики продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По данным разведки, боевики продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк передает УНН.
"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил", - отметил он.
В частности отмечается, что заранее оборудованные временные огневые позиции артиллерии и минометов оккупанты устраивают в окрестностях населенных пунктов в непосредственной близости от гражданских объектов.
В то же время, для повышения эффективности применения артиллерии и минометов в соединениях и частях российско-оккупационных войск, систематически проводятся учебные сборы с корректировщиками минометных (артиллерийских) расчетов под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.
Напомним, в зоне ООС с начала суток боевики три раза обстреляли украинские позиции. В результате обстрела один военный травмирован.