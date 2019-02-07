Бойовики обстріляли Водяне із гранатометів, а Троїцьке - з мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Протягом доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики обстріляли позиції українських військ чотири рази, в тому числі два рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
Як відзначили у прес-центрі, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу селища Водяне.
"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське.
Також позиції наших військ були двічі обстріляні в районі населеного пункту Троїцьке з мінометів калібру 120 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
"Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 лютого російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.