Боевики обстреляли Водяное из гранатометов, а Троицкое - из минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, боевики обстреляли позиции украинских войск четыре раза, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Как отметили в пресс-центре, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции наших защитников с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Водяное.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское.
Также позиции наших войск были дважды обстреляны в районе населенного пункта Троицкое из минометов калибра 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, в результате обстрелов боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
"Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.