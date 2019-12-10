Бойовики намагаються дискредитувати Україну: стріляють біля ділянки розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські окупаційні війська не полишають спроб дискредитувати Україну — ведуть провокативний вогонь у безпосередній близькості до ділянки № 1 Станиця Луганська в зоні ООС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Російські окупаційні війська не полишають спроб дискредитувати Україну в очах світового співтовариства. Так, сьогодні, противник з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї вів провокативний вогонь у безпосередній близькості до меж ділянки розведення № 1 сподіваючись на будь-яку помилку військовослужбовців Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на ділянках розведення № 2 та № 3 дотримуються режиму “тиша”, обстановка залишається стабільною.
Нагадаємо, у штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення.