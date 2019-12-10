Боевики пытаются дискредитировать Украину: стреляют возле участка разведения

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские оккупационные войска не оставляют попыток дискредитировать Украину — ведут провокационный огонь в непосредственной близости к участку № 1 Станица Луганская в зоне ООС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Российские оккупационные войска не оставляют попыток дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Так, сегодня, противник из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вел провокационный огонь в непосредственной близости от границ участка разведения № 1 надеясь на какую-либо ошибку военнослужащих Объединенных сил”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на участках разведения № 2 и № 3 соблюдают режим “тишина”, обстановка остается стабильной.

Напомним, в штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения.

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