Бойовики накрили вогнем ремонтників та групи СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Окупанти обстріляли село Чермалик, а також ремонтні бригади, піротехніки та мобільні групи СЦКК в інших населених пунктах. Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.
"5 березня 2019 року під час здійснення аварійно-відновлювальних робіт на підстанції та високовольтній лінії електропередач у місті Мар'їнка, по вулицях Жовтневій та Карпова, з напрямку селища Трудовські Петровського району Донецька двічі ‒ близько 10:00 та 12:00 зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету ГП-25 була обстріляна ремонтна бригада АТ “Донецькі Електромережі”, а також піротехнічна група ДСНС та представники української сторони СЦКК, які здійснювали забезпечення проведення заходу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, роботи були призупинені на дві години, але пориви на лінії ЛЕП все ж таки було усунуто.
"Крім того, при виконанні аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації пориву водогону між населеним пунктом Березове та насосною станцією поблизу Оленівки Волноваського району, близько 10:30 зі стрілецької зброї була обстріляна ремонтна бригада КП “Вода Донбасу”, а також піротехнічна група ДСНС та представники української сторони СЦКК, які здійснювали забезпечення проведення заходу", - сказано у повідомленні.
Роботи, як повідомляється, також довелося призупинити, бригада була вимушена евакуюватись.
Також українська сторона СЦКК повідомляє, що 4 березня о 10:00 з боку бойовиків з напрямку населеного пункту Набережне здійснено обстріл населеного пункту села Чермалик із застосуванням кулемета калібру 7,62 мм.
"Внаслідок влучання черги з кулемета по житловому будинку по вул. Нікітіна, 25 пошкоджено стіну будинку, на якій утворилось кілька пробоїн від куль. Власник будинку не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі зафіксували нові ворожі озброєння та техніку.