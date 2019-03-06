Боевики накрыли огнем ремонтников и группы СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Оккупанты обстреляли село Чермалык, а также ремонтные бригады, пиротехников и мобильные группы СЦКК в других населенных пунктах. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"5 марта 2019 года при осуществлении аварийно-восстановительных работ на подстанции и высоковольтной линии электропередач в городе Марьинка, по улицам Октябрьской и Карпова, из направления поселка Трудовские Петровского района Донецка дважды - около 10:00 и 12:00 из стрелкового оружия и подствольного гранатомета ГП-25 была обстреляна ремонтная бригада АО "Донецкие Электросети", а также пиротехническая группа ГСЧС и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия", - говорится в сообщении.
Как отмечается, работы были приостановлены на два часа, но порывы на линии ЛЭП все же были устранены.
"Кроме того, при выполнении аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва водопровода между населенным пунктом Березовое и насосной станцией вблизи Оленевки Волновахского района, около 10:30 из стрелкового оружия была обстреляна ремонтная бригада КП "Вода Донбасса", а также пиротехническая группа ГСЧС и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия", - говорится в сообщении.
Работы, как сообщается, также пришлось приостановить, бригада была вынуждена эвакуироваться.
Также украинская сторона СЦКК сообщает, что 4 марта в 10:00 со стороны боевиков из направления населенного пункта Набережное осуществлено обстрел населенного пункта села Чермалык с применением пулемета калибра 7,62 мм.
"В результате попадания очереди из пулемета в жилой дом по ул. Никитина, 25 повреждена стена дома, на которой образовалось несколько пробоин от пуль. Владелец дома не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе зафиксировали новые враждебные вооружение и технику.