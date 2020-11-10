Бойовики на передовій встановлюють міни та облаштовують інженерне обладнання — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Бойовики на Донбасі продовжують використовувати "режим тиші" для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій та встановлюють нові мінні пастки. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує використовувати "режим тиші" для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - розповіли у штабі.
Крім того, за словами капітана, противник застосовує диверсійно-розвідувальні групи та саперні підрозділи для перевірки мінних загороджень та встановлення нових мінних пасток з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.
Також Шаравара додав, що водночас підконтрольні російським окупаційним адміністраціям ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію про недотримання українською стороною умов розведення військ та відновлення найближчим часом повномасштабних бойових дій Збройними Силами України.
Як повідомлялося раніше в УНН, з початку доби бойовики не порушували "режиму тиші" в ООС.