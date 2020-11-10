ООС: з початку доби противник не порушував "режиму тиші"

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі ворожих обстрілів не зафіксовано. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

“Станом на 12 годину поточної доби випадків порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування”, - сказав Шаравара.

Також капітан розповів, що минулої доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Обидва випадки зафіксовано на Приазов’ї. Так, надвечір, противник здійснив провокації з використанням стрілецької зброї в районі Водяного.

Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, що у прифронтовому районі Донеччини посилили заходи безпеки.

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