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У прифронтовому районі Донеччини посилили заходи безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. За наказом командувача Об’єднаних сил та начальника поліції в Донецькій області було проведено оперативно-профілактичне відпрацювання Курахового, Мар’їнки, Красногорівки та Георгіївки. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що оперативно-профілактичне відпрацювання прифронтових районів було проведено за наказом командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва та начальника поліції у Донецькій області Миколи Семенишина.

"Заходи були спрямовані на стабілізацію оперативної обстановки, в яких були задіяні поліцейські територіальних підрозділів та управління патрульної поліції у Донецькій області у взаємодії з Національною гвардією України та поліцейськими зі складу ООС", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у ході патрулювання:

▪️ на березі озера у воді правоохоронці виявили дві гранати Ф-1;
▪️ викрили п’ятьох підозрюваних у скоєнні крадіжок;
▪️ було виявлено водія, який керував транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння;
▪️ автомобіль під керуванням 40-річного чоловіка, який перевозив 3 тони вугілля без необхідних документів;
▪️ за недотримання карантинних умов поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності жінку, яка здійснювала торгівлю продуктами харчування без засобів індивідуального захисту.

"За час профілактичних заходів правоохоронці склали 29 адміністративних протоколів, 20 з яких - за порушення правил дорожнього руху. Два протоколи були складені відносно водіїв, які сіли за кермо у стані сп’яніння. Також було перевірено 36 власників зброї та виявлено 6 фактів порушень адміністративного законодавства за напрямком дозвільної системи. За складеними протоколами вилучено 5 одиниць мисливської гладкоствольної зброї та одиницю газової зброї", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що загалом було перевірено 1195 громадян, 365 транспортних засобів та 87 підоблікових осіб.

Окрім того, профілактичні заходи триватимуть й далі.

Нагадаємо, від початку року поліцейські Донеччини вилучили 1239 бойових гранат.

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