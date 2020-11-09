У прифронтовому районі Донеччини посилили заходи безпеки

Зазначається, що оперативно-профілактичне відпрацювання прифронтових районів було проведено за наказом командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва та начальника поліції у Донецькій області Миколи Семенишина.

"Заходи були спрямовані на стабілізацію оперативної обстановки, в яких були задіяні поліцейські територіальних підрозділів та управління патрульної поліції у Донецькій області у взаємодії з Національною гвардією України та поліцейськими зі складу ООС", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у ході патрулювання:

▪️ на березі озера у воді правоохоронці виявили дві гранати Ф-1;

▪️ викрили п’ятьох підозрюваних у скоєнні крадіжок;

▪️ було виявлено водія, який керував транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння;

▪️ автомобіль під керуванням 40-річного чоловіка, який перевозив 3 тони вугілля без необхідних документів;

▪️ за недотримання карантинних умов поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності жінку, яка здійснювала торгівлю продуктами харчування без засобів індивідуального захисту.

"За час профілактичних заходів правоохоронці склали 29 адміністративних протоколів, 20 з яких - за порушення правил дорожнього руху. Два протоколи були складені відносно водіїв, які сіли за кермо у стані сп’яніння. Також було перевірено 36 власників зброї та виявлено 6 фактів порушень адміністративного законодавства за напрямком дозвільної системи. За складеними протоколами вилучено 5 одиниць мисливської гладкоствольної зброї та одиницю газової зброї", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що загалом було перевірено 1195 громадян, 365 транспортних засобів та 87 підоблікових осіб.

Окрім того, профілактичні заходи триватимуть й далі.

Нагадаємо, від початку року поліцейські Донеччини вилучили 1239 бойових гранат.