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В прифронтовом районе Донецкой области усилили меры безопасности

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. По приказу командующего Объединенных сил и начальника полиции в Донецкой области была проведена оперативно-профилактическая отработка Курахово, Марьинки, Красногоровки и Георгиевки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что оперативно-профилактическая отработка прифронтовых районов была проведена по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева и начальника полиции в Донецкой области Николая Семенишина.

"Меры были направлены на стабилизацию оперативной обстановки, в которых были задействованы полицейские территориальных подразделений и управления патрульной полиции в Донецкой области во взаимодействии с Национальной гвардией Украины и полицейскими из состава ООС", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе патрулирования:

▪️ на берегу озера в воде правоохранители обнаружили две гранаты Ф-1;
▪️ разоблачили пятерых подозреваемых в совершении краж;
▪️ было обнаружено водителя, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения;
▪️ автомобиль под управлением 40-летнего мужчины, который перевозил 3 тонны угля без необходимых документов;
▪️ за несоблюдение карантинных условий полицейские привлекли к административной ответственности женщину, которая осуществляла торговлю продуктами питания без средств индивидуальной защиты.

"За время профилактических мероприятий правоохранители составили 29 административных протоколов, 20 из которых - за нарушение правил дорожного движения. Два протокола были составлены в отношении водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Также было проверено 36 владельцев оружия и выявлено 6 фактов нарушений административного законодательства по направлению разрешительной системы. По составленным протоколам изъято 5 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и единицу газового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было проверено 1195 граждан, 365 транспортных средств и 87 подучетных лиц.

Кроме того, профилактические мероприятия продлятся и дальше.

Напомним, с начала года полицейские Донецкой области изъяли 1239 боевых гранат.

Украинские Национальные Новости

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