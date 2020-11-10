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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 27513 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 54827 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 74215 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85715 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95876 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113342 просмотра

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3 марта, 20:50 • 114849 просмотра

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Боевики на передовой устанавливают мины и обустраивают инженерное оборудование - разведка

Боевики на передовой устанавливают мины и обустраивают инженерное оборудование - разведка

Киев  •  УНН

 • 17762 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Боевики на Донбассе продолжают использовать "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций и устанавливают новые минные ловушки. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает использовать "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - рассказали в штабе.

Кроме того, по словам капитана, противник применяет диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

Также Шаравара добавил, что одновременно подконтрольные российским оккупационным администрациям СМИ распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановления в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными Силами Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, с начала суток боевики не нарушали "режима тишины" в ООС.

Украинские Национальные Новости

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