Бойовики на Донбасі застосували ПТРК "Фагот": 6 військових отримали осколкові поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогодні 14 липня, на Донеччині поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"... сьогодні 14 липня, на Донеччині поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро військовослужбовців отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресцентру, ще один воїн був поранений внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного.
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"Загалом від початку сьогоднішньої доби семеро українських захисників отримали поранення. Їх усіх евакуаційною технікою оперативно доставлено до медичних закладів та надано належну допомогу лікарів", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі додали, що такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність.
"Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області.
Як повідомили в Офісі, на виконання завдання Глави держави на місце виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.