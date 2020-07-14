Боевики на Донбассе применили ПТРК "Фагот": 6 военных получили осколочные ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодня 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"... сегодня 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шесть военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский об убийстве медика на Донбассе: война продолжается
"Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения. Их всех эвакуационной техникой оперативно доставлено в медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность.
"Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области.
Как сообщили в Офисе, на выполнение задания Главы государства на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.