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Бойовики на Донбасі розміщують військову техніку з порушенням ліній відведення - СЦКК

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати "мінські домовленості", розміщуючи військову техніку як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання озброєння. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ООС у Facebook, інформує УНН.

Бойовики на Донбасі розміщують військову техніку з порушенням ліній відведення - СЦКК

"24 січня в непідконтрольних урядові України районах Луганської області представники Місії за допомогою повітряного спостереження зафіксували 7 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення, а також понад 100 одиниць озброєння за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння", - йдеться у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 30 січня 2020 року.

Зазначається, що на полігоні біля населеного пункту Бугаївка зафіксовано 4, а поблизу населеного пункту Міусинськ 3 реактивних системи залпового вогню (невстановленого типу), які були розміщені з порушенням ліній відведення.

"На полігонах біля населених пунктів Бугаївка і Мирне, та поблизу населеного пункту Міусинськ зафіксовано 41 танк, 27 одиниць самохідної артилерії, 39 одиниць буксируваної артилерії. Типи озброєння представникам Місії встановити не вдалося. Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання", - повідомили у центрі.

За інформацією СЦКК, крім того в той же день на полігоні біля населеного пункту Бугаївка зафіксовано 14 одиниць самохідної артилерії та 18 одиниць буксируваної артилерії або мінометів. За відсутності інформації щодо калібру цього озброєння встановити, чи було воно розміщене з порушенням ліній відведення, представникам Місії не вдалося.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись "мінських домовленостей".

Як повідомлялося раніше в УНН, 30 січня бойовики шість разів обстріляли українські позиції, є поранений.

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