Боевики на Донбассе размещают военную технику с нарушением линий отвода - СЦКК

КИЕВ. 31 января. УНН. Украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать "минские договоренности", размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook, передает УНН.