Боевики на Донбассе размещают военную технику с нарушением линий отвода - СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать "минские договоренности", размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook, передает УНН.
"24 января в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области представители Миссии с помощью воздушного наблюдения зафиксировали 7 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также более 100 единиц вооружения по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения", - говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 30 января 2020 года.
Отмечается, что на полигоне возле населенного пункта Бугаевка зафиксировано 4, а вблизи населенного пункта Миусинск 3 реактивных системы залпового огня (неустановленного типа), которые были размещены с нарушением линий отвода.
"На полигонах возле населенных пунктов Бугаевка и Мирное, и вблизи населенного пункта Миусинск зафиксировано 41 танк, 27 единиц артиллерии, 39 единиц буксируемой артиллерии. Типы вооружения представителям Миссии установить не удалось. Указанное вооружение было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения", - сообщили в центре.
По информации СЦКК, кроме того в тот же день на полигоне у населенного пункта Бугаевка зафиксировано 14 единиц артиллерии и 18 единиц буксируемой артиллерии или минометов. При отсутствии информации о калибре этого вооружения установить, было ли оно размещено с нарушением линий отвода, представителям миссии не удалось.
Украинская сторона Специального центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться "минских договоренностей".
Как сообщалось ранее в УНН, 30 января боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.