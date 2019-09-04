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Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню

Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

 • 6699 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. З початку цієї доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Водяного з напрямку Пікузів – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Опитного з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7" – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Шумів з напрямку "Шахта 6-7" – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; близько Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" – з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За час "хлібного" перемир'я на Донбасі 32 ворожих обстріли

Нагадаємо, 3 вересня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню; внаслідок ворожого обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

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