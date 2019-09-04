Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку пресс-центра штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Водяного из направления Пикузов - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного из направления Спартака - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил, а именно вблизи Майорска из направления "Шахта 6-7" - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Шумов из направления "Шахта 6-7" - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; около Пивденного из направления "Шахта им.Гагарина" - из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За время "хлебного" перемирия на Донбассе 32 вражеских обстрела
Напомним, 3 сентября боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня; в результате вражеского обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.