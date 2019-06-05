Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу зафіксовано п’ять ворожих обстрілів. Про це повідомив представник прес-центру Об’єднаних сил полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - зазначив Праута.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: з ручних протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Талаківка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі села Водяне; з великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Новогригорівка.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1.
За даними прес-ценру, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, втрати противника уточнюються.
Як повідомляв УНН, через обстріли позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено.