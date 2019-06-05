Боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил в сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - отметил Праута.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил: из ручных противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Талаковка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе села Водяное; из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новогригорьевка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.
По данным пресс-ценра, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, потери противника уточняются.
Как сообщал УНН, из-за обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены.