Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом поточної доби російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не було зафіксовано. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає кореспондент УНН.
“Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано”, — повідомили у штабі.
Так, опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотроїцьке, Новомихайлівка на Донецькому напрямку, а також в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку.
“Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ і Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану встановити режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят.