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ОБСЄ після завершення воєнного стану запропонує встановити перемир‘я на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. ОБСЄ і Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану встановити режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят. Про це написала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

ОБСЄ після завершення воєнного стану запропонує встановити перемир‘я на Донбасі

“ОБСЄ і Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану , у разі відсутності провокацій з боку РФ і припинення Росією актів агресії, встановити сталий режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят”, - написала Геращенко.

За її словами, 27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової підгрупи , на якій обговорять безпекову ситуацію, остаточну можливу дату перемир‘я. Про це домовилися сьогодні на ТКГ в Мінську, де українську сторону представляє Євген Марчук.

“Оголошення режиму тиші можливо тільки у разі відсутності провокації і відкритої агресії з боку РФ. Якщо 27 грудня, під час скайп- конференції вдастся констатувати деескалацію і узгодити дату встановлення режиму тиші,це буде 18 спроба перемир‘я”, - зазначила вона.

Нагадаємо, українська делегація в Мінську під керівництвом представника в Тристороній контактній групі Євгена Марчука сьогодні запропонувала ОБСЄ розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів.

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