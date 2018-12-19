ОБСЄ після завершення воєнного стану запропонує встановити перемир‘я на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. ОБСЄ і Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану встановити режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят. Про це написала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.
“ОБСЄ і Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану , у разі відсутності провокацій з боку РФ і припинення Росією актів агресії, встановити сталий режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят”, - написала Геращенко.
За її словами, 27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової підгрупи , на якій обговорять безпекову ситуацію, остаточну можливу дату перемир‘я. Про це домовилися сьогодні на ТКГ в Мінську, де українську сторону представляє Євген Марчук.
“Оголошення режиму тиші можливо тільки у разі відсутності провокації і відкритої агресії з боку РФ. Якщо 27 грудня, під час скайп- конференції вдастся констатувати деескалацію і узгодити дату встановлення режиму тиші,це буде 18 спроба перемир‘я”, - зазначила вона.
Нагадаємо, українська делегація в Мінську під керівництвом представника в Тристороній контактній групі Євгена Марчука сьогодні запропонувала ОБСЄ розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів.