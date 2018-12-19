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Марчук запропонував створити пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українська делегація в Мінську під керівництвом представника в Тристороній контактній групі Євгена Марчука запропонувала ОБСЄ негайно розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів. Про це написала перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebоok, передає УНН.

Марчук запропонував створити пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі

Так, за словами Геращенко, українська делегація в Мінську під керівництвом представника в ТКГ Євгена Марчука і в Тристороній групі, й в чотирьох робочих підгрупах поставила вимогу демілітарізаціі і деокупації Азовського та Чорного морів, Керченської протоки і нагадала про відповідну резолюцію Генасамблеї ООН, прийняту 17 грудня.

“На ТКГ Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією негайно розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів, нагадав, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, отже, й на Крим, й на ділянки українсько-російського кордону. Й запропонував встановити постійний пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі”, — написала Геращенко.

За її словами, російська сторона при цьому “поводилась як завжди”.

Перший віце-спікер нагадала, що під час минулого засідання представник РФ в ТКГ Борис Гризлов вийшов із засідання, коли українська сторона підняла питання Азова і негайного звільнення моряків.

“Цього разу (Гризлов - ред.) взагалі не приїхав — бо немає що відповідати на очевидні питання. Тому РФ була представлена іншими дипломатами”, — заявила Геращенко.

Як повідомляв УНН, за словами першого віце-спікера, Росія зірвала обмін полоненими, який планувався на 27 грудня.

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