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Марчук предложил создать пункт мониторинга СММ ОБСЕ в Керчи

Киев • УНН

 • 8616 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украинская делегация в Минске под руководством представителя в Тристороний контактной группе Евгения Марчука предложила ОБСЕ немедленно начать постоянный мониторинг ситуации безопасности в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей. Об этом написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

Марчук предложил создать пункт мониторинга СММ ОБСЕ в Керчи

Так, по словам Геращенко, украинская делегация в Минске под руководством представителя в ТКГ Евгения Марчука и в Тристороний группе, и в четырех рабочих подгруппах потребовала демилитаризации и деоккупации Азовского и Черного морей, Керченского пролива и напомнила о соответствующей резолюции Генассамблеи ООН, принятой 17 декабря.

"На ТКГ Марчук обратился к ОБСЕ с предложением немедленно начать постоянный мониторинг ситуации безопасности в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей, напомнил, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, следовательно, и на Крым, и на участки российско-украинской границы. И предложил установить постоянный пункт мониторинга СММ ОБСЕ в Керчи", - написала Геращенко.

По ее словам, российская сторона при этом "вела себя как всегда".

Первый вице-спикер напомнила, что во время прошлого заседания представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов вышел с заседания, когда украинская сторона подняла вопрос Азова и немедленного освобождения моряков.

"На этот раз (Грызлов - ред.) вообще не приехал - так как нечего отвечать на очевидные вопросы. Поэтому РФ была представлена другими дипломатами", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНН, по словам первого вице-спикера, Россия сорвала обмен пленными, который планировался на 27 декабря.

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