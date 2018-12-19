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ОБСЕ после завершения военного положения предложит установить перемирие на Донбассе

Киев • УНН

 • 8035 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения установить режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников. Об этом написала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebоok, передает УНН.

ОБСЕ после завершения военного положения предложит установить перемирие на Донбассе

"ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения, при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращения Россией актов агрессии, установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников", - написала Геращенко.

По ее словам, 27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью, окончательную возможную дату перемирия. Об этом договорились сегодня на ТКГ в Минске, где украинскую сторону представляет Евгений Марчук.

"Объявление режима тишины возможно только при отсутствии провокации и открытой агрессии со стороны РФ. Если 27 декабря, во время скайп-конференции удастся констатировать деэскалацию и согласовать дату установления режима тишины, это будет 18 попытка перемирия", - отметила она.

Напомним, украинская делегация в Минске под руководством представителя в Тристороний контактной группе Евгения Марчука сегодня предложила ОБСЕ начать постоянный мониторинг ситуации безопасности в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей.

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