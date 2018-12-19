Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение суток российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не было зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает корреспондент УНН.
"В течение суток, по состоянию на 18.00, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано", - сообщили в штабе.
Так, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения установить режим тишины на Донбассе к новогодним и рождественским праздникам.