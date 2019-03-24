Бойовики двічі обстріляли позиції ОС на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З початку поточної доби незаконні збройні формування двічі обстріляли українські позиції в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Поточна доба характеризується дотриманням сторонами режиму тиші. Станом на 18:00 зафіксовано два випадки обстрілів позицій Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4 ворог застосував міномет калібру 82 мм, а в районі населеного пункту Новолуганське – міномет 82-го калібру та стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
"Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.
Як повідомляв УНН, на Донбасі відновили пропуск через КПВВ "Золоте", розташований на лінії зіткнення.
Раніше повідомлялося, що в зоні ООС загинув медик.