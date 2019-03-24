Боевики дважды обстреляли позиции ОС на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Текущие сутки характеризуются соблюдением сторонами режима тишины. По состоянию на 18:00 зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 враг применил миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Новолуганское - миномет 82-го калибра и стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.
Как сообщал УНН, на Донбассе возобновили пропуск через КПВВ "Золотое", расположенный на линии соприкосновения.
Ранее сообщалось, что в зоне ООС погиб медик.