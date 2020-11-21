Бойовики біля Водяного влаштували обстріл із гранатомета

“Сьогодні, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

“На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, саперами ДСНС розміновано майже 15 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 130 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби, 20 листопада, бойовики сім разів порушили “режим тиші” на Донбасі.