Бойовики біля Водяного влаштували обстріл із гранатомета
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим “тиші” — влаштували обстріл із гранатомета біля Водяного. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
“Сьогодні, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
“На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
Так, саперами ДСНС розміновано майже 15 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 130 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, минулої доби, 20 листопада, бойовики сім разів порушили “режим тиші” на Донбасі.