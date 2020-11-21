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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20900 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79855 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101088 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117223 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152140 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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Боевики возле Водяного устроили обстрел из гранатомета

Боевики возле Водяного устроили обстрел из гранатомета

Киев  •  УНН

 • 12458 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. С начала суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины" - устроили обстрел из гранатомета у Водяного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

"На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, саперами ГСЧС разминировано почти 15 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.

Напомним, за минувшие сутки, 20 ноября, боевики семь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе.

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