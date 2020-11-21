Боевики возле Водяного устроили обстрел из гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. С начала суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины" - устроили обстрел из гранатомета у Водяного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.
"На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны.
Так, саперами ГСЧС разминировано почти 15 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.
Напомним, за минувшие сутки, 20 ноября, боевики семь раз нарушили "режим тишины" на Донбассе.