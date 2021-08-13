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ОБСЄ: Бойовики активізували танки, гаубиці та БМП на Донбасі

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Російські бойовики на Донбасі стягують важку військову техніку з порушенням ліній відведення. Зокрема, представники ОБСЄ повідомили про танки, гаубиці й БМП на Донеччині, передає УНН із посиланням на звіт Місії з 12 серпня.

Деталі

Так, СММ ОБСЄ зафіксували три гаубиці і 15 танків, розміщених в порушення ліній відведення на полігоні біля н.п. Новоселівка в Донецькій області. Йдеться про самохідні гаубиці 122 калібру типу 2С1 Гвоздика і танки Т-72 (10 од.), Т-64 (2 од) і невстановленого типу (3 од.).

Зокрема, в зоні безпеки спостерігачі помітили БМП, які розмістили окупанти.

“На вищезгаданому полігоні біля Новоселівки спостерігачі бачили 7 бойових машин піхоти”, — йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що бойовики обстріляли хлібне поле поблизу селища Нью-Йорк.

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