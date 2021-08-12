Бойовики обстріляли хлібне поле поблизу селища Нью-Йорк

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"... Родючі чорноземи є найбільшим природним багатством України, і саме їх противник намагається якщо не знищити, то зробити непридатними до використання.

Прибулі за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК зафіксували черговий злочин російських мерзотників, провели заміри вирв, що лишилися в полі після обстрілу. На щастя, нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було, тож польові роботи - підготовка грунтів до посіву озимини - продовжаться тут згідно плану сільськогосподарських робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

11 серпня український військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу у зоні ООС.