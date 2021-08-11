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Українського бійця поранили у зоні ООС

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Український військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу у зоні ООС. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", передає УНН.

Цитата:

"Сьогодні, 11 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Після надання першої медичної допомоги пораненого, як вказано, транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна - задовільний.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Доповнення

10 серпня бойовики на Донбасі 16 разів порушили "режим тиші", троє військових були поранені. Один поранений помер у шпиталі. Два інших воїни – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

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