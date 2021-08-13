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ОБСЕ: боевики активизировали танки, гаубицы и БМП на Донбассе

ОБСЕ: боевики активизировали танки, гаубицы и БМП на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Российские боевики на Донбассе стягивают тяжелую военную технику с нарушением линий отвода. В частности, представители ОБСЕ сообщили о танках, гаубицы и БМП в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на отчет Миссии по 12 августа.

Детали

Так, СММ ОБСЕ зафиксировали три гаубицы и 15 танков, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне у н.п. Новоселовка в Донецкой области. Речь идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 Гвоздика и танки Т-72 (10 ед.), Т-64 (2 шт) и неустановленного типа (3 ед.).

В частности, в зоне безопасности наблюдатели заметили БМП, которые разместили оккупанты.

“На вышеупомянутом полигоне у Новоселовки наблюдатели видели 7 боевых машин пехоты”, — говорится в сообщении ОБСЕ.

Напомним

Накануне стало известно, что боевики обстреляли хлебное поле вблизи поселка Нью-Йорк.

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