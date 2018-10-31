Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС, поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З початку доби бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого поранення отримали двоє бійців. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 13 разів обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил. Одного разу фіксувалося застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями... Під час бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність ворога зафіксовано поблизу Водяного на Приазов’ї та Золотого, що на Луганщині. Біля останнього, окрім вищеперерахованого арсеналу, окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм.
Два рази, зі станкових протитанкових гранатометів, окупанти обстріляли оборонні позиції біля Новоселівки Другої. Крім того, ворожий вогонь фіксували в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль та Лебединське. Командири підрозділів, що обороняються, вживали рішучих заходів щодо придушення ворожого вогню, повідомили у прес-центрі.
Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ.