Боевики 13 раз обстреляли позиции ООС, ранены двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. С начала суток боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего ранения получили двое бойцов. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение суток, российские оккупационные войска 13 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Однажды фиксировалось применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями ... Во время боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировано вблизи Водяного на Приазовье и Золотого, что в Луганской области. У последнего, кроме вышеперечисленного арсенала, оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм.
Два раза, со станковых противотанковых гранатометов, оккупанты обстреляли оборонительные позиции у Новоселовки Второй. Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь и Лебединский. Командиры подразделений, обороняющихся принимали решительные меры по подавлению вражеского огня, сообщили в пресс-центре.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 21 раз открывали огонь по позициям наших войск.