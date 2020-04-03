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Бойовика затримали після п'яти років його переховування у РФ

Бойовика затримали після п'яти років його переховування у РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Поліцейські Дружківки на Донеччині спільно з прикордонниками затримали бойовика, який протягом 5 років переховувався в РФ. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП в області.

"У 2014 році житель Дружківки ніс службу на блокпості незаконних збройних формувань. Щоб уникнути покарання, після звільнення міста найманець виїхав до держави-агресора", - вказали у поліції.

Встановлено, що 38-річний дружківчанин протягом останніх 5 років переховувався на території РФ. На цей час оперативники вже задокументували його причетність до бойовиків і зібрали всю необхідну доказову базу.

"Втомившись від переховувань та сподіваючись на безкарність, втікач повернувся наприкінці 2019 року", - додали у поліції.

Під процесуальним керівництвом прокуратури учаснику НЗФ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть "командира народної міліції ЛНР".

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