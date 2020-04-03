Боевика задержали после пяти лет его пребывания в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Полицейские Дружковки Донецкой области совместно с пограничниками задержали боевика, который в течение 5 лет скрывался в РФ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.
"В 2014 году житель Дружковки нес службу на блокпосту незаконных вооруженных формирований. Чтобы избежать наказания, после освобождения города наемник выехал в государство-агрессор", - указали в полиции.
Установлено, что 38-летний дружковчанин последние 5 лет скрывался на территории РФ. За это время оперативники уже задокументировали его причастность к боевикам и собрали всю необходимую доказательную базу.
"Устав от того, чтобы скрываться, и надеясь на безнаказанность, беглец вернулся в конце 2019 года", - добавили в полиции.
Под процессуальным руководством прокуратуры участнику НВФ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР".