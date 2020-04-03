Боевика задержали после пяти лет его пребывания в РФ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56364 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65762 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79481 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78291 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102125 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83620 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102347 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105753 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130840 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130290 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Боевика задержали после пяти лет его пребывания в РФ

Боевика задержали после пяти лет его пребывания в РФ

Киев  •  УНН

 • 9678 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Полицейские Дружковки Донецкой области совместно с пограничниками задержали боевика, который в течение 5 лет скрывался в РФ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в области.

"В 2014 году житель Дружковки нес службу на блокпосту незаконных вооруженных формирований. Чтобы избежать наказания, после освобождения города наемник выехал в государство-агрессор", - указали в полиции.

Установлено, что 38-летний дружковчанин последние 5 лет скрывался на территории РФ. За это время оперативники уже задокументировали его причастность к боевикам и собрали всю необходимую доказательную базу.

"Устав от того, чтобы скрываться, и надеясь на безнаказанность, беглец вернулся в конце 2019 года", - добавили в полиции.

Под процессуальным руководством прокуратуры участнику НВФ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР".

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