Бойова група К2 знищила ворожий блокпост на напрямку Соледар-Сіверськ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Бойова група К2 із 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищила блокпост російських окупантів на напрямку Соледар-Сіверськ. Відео опублікували на ютуб-каналі підрозділу, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на приціл нічному екіпажу важких ударних дронів натрапив блокпост окупантів на одній із асфальтованих доріг.
Ранкова аеророзвідка виявила місця потенційного скупчення та найкращі для нанесення ураження місця, що дозволило вночі успішно та якісно виконати свою роботу.
Цитата
«Командиром екіпажу був заступник командира батальйону Оскар, а за пультом досвідчений пілот – Лейла», — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 8 артилерійських систем та мінометів за добу